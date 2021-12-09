В Херсоне не смогли переименовать улицу Московскую
Жители Херсона не поддержали переименование улицы Московской в честь семьи Фальц-Фейнов - крупных землевладельцев Таврической губернии времён Российской империи и основателей заповедника "Аскания-Нова".
Об этом стало известно по итогам заседания комиссии по переименованиям, сообщает пресс-служба Херсонского городского совета в Facebook.
В обсуждениях участвовали 363 херсонца, из них 120 выступили за, 213 - против и 30 - воздержались.
"Поэтому улица Московская пока остается со старым названием", - говорят в горсовете.
Ранее попытки инициировать переименование с помощью общественных обсуждений уже были. В сентябре в обсуждениях приняли участие 65 человек. Из них 13 поддержали переименование, а 22 человека - нет.
Ранее мы писали, что комитет Верховной Рады одобрил переименование одного из древнейших городов Украины - Владимира-Волынского во Владимир.
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