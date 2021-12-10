Депутаты Львовского областного совета со второй попытки проголосовали за постановление об обращении к Верховной Раде и президенту Владимиру Зеленскому о "восстановлении исторической справедливости", под которым они имеют в виду переименование России в Московию.

"За" соответствующее проголосовали 59 человек в ходе заседания в пятницу, 10 декабря.

Перед голосованием один из депутатов назвал документ "фундаментальным", после чего в зале раздался смех. Однако позже голоса за постановление все же собрали.

Теперь документ направят Зеленскому и в парламент.

Напомним, днем ранее депутаты внесли этот вопрос в повестку дня, однако для утверждения постановления не хватило голосов: за проголосовали всего 26 человек.

В то же время, как рассказали "Стране" источники во Львовском облсовете, "Самопомощь" решила "хайпануть" на теме "переименования", так как они, по словам собеседников, на одном из прошлых заседаний не голосовали за обращение о расследовании офшоров Зеленского и таким образом решили "перевести стрелки".

Ранее мы также сообщали, как в прошлом году аналогичное предложение выдвигал народный депутат от партии "Слуга народа" Никита Потураев. Он хотел, чтобы РФ на украинских картах обозначали Московией.