Киевский городской совет поддержал решение об установлении названий безымянным топонимическим объектам и переименовании улиц.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации (КГГА) в четверг, 16 декабря.

В столице Украины переименованы следующие улицы:

В Голосеевском районе улица Амурская переименована на улицу Академика Кнышова, который основал одну из отраслей современной медицины, руководил Национальным институтом сердечно-сосудистой хирургии им. Н. М. Амосова НАМН Украины.

В Подольском районе улица Дмитровская (поскольку название этой улицы дублирует название другой исторической улицы в Шевченковском районе города) переименована на улицу Анатолия Кузнецова – писателя, публициста, автора романа-документа "Бабий Яр".

В Шевченковском районе улица Саратовская станет бульваром Павла Вирского, всемирно известного украинского танцовщика и хореографа. Это переименование было инициировано местным сообществом и поддержано многими творческими коллективами Киева и Украины.

В Деснянском районе появится улица Анатолия Авдиевского – хорового дирижера, композитора, директора, художественного руководителя и главного дирижера Заслуженного академического украинского народного хора имени Григория Веревки. Улица расположена рядом с улицей Григория Веревки, это воспроизводит в топонимике города творческий дуэт учителя и ученика, существовавший при их жизни.

Соответствующие общественные обсуждения относительно изменений предварительно состоялись на Едином веб-портале территориальной громады Киева в специальной рубрике "Е-мисто" "Общественное обсуждение проектов нормативно-правовых актов", где каждый пользователь имел возможность ознакомиться с предложенным проектом решения, высказать свои предложения, замечания, или обнародовать собственную редакцию проекта.

При переименовании улицы нет необходимости менять адрес регистрации в паспорте, это можно сделать только по собственному желанию.

Кроме того, документы на право собственности, автомобиль и другие правоустанавливающие документы, в которых указано старое название, остаются в силе. Переименование улицы также никак не влияет на реализацию избирательного права.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада поддержала переименование города Владимир-Волынский, который расположен в Волынской области. Таким образом населенный пункт "потерял" вторую часть названия и теперь именуется Владимиром. В среду, 15 декабря, это решение поддержали 348 народных депутатов.

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