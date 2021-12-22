Наряду со Львовским областным советом переименовать Россию в Московию захотели и депутаты Ровенского. На заседании 17 декабря они проголосовали за принятие соответствующего обращения к президенту и парламенту, мотивируя свое желание восстановлением исторической справедливости.

Как сообщается на сайте органа, обращение поддержал 41 депутат.

Обращение инициировал глава облсовета Сергей Кондрачук. В нем говорится о необходимости на всех уровнях (государственном, дипломатическом, официально-деловом и др.) вместо названия "Российская Федерация" или "Россия" использовать историческое название – Московия, а граждан этого государства называть москвинами. Откуда депутаты взяли это слово, неясно: историческое название жителей Московии (так называли Русское государство в некоторых западных источниках с XV до начала XVIII века) - московит.

В обращении также сделана ремарка: мол, возможно возражение, что название "Московия" не соответствует международному названию государства. Однако, по мнению авторов документа, оно опровергается официальным украинским названием государства Bundesrepublik Deutschland – Федеративная Республика Германия. "

При этом наиболее распространенным международным названием этого государства является "Германия" и его языковые формы", - написано в пресс-релизе.

Интересно, что в обращении утверждается, будто у Московщины есть некая давняя традиция ненависти к Киеву, что предками "нынешних москвинов" являются угро-финны и что в Московии еще в ХХ веке "носили кожаную одежду дикого кроя (один кусок с дыркой на голову), которую носили обезьяно-люди 6 тысяч лет назад".

Также в обращении приводится цитата из стихотворения Александра Блока "Скифы": "Да, азиаты – мы, с раскосыми и жадными глазами!"

Депутаты уверены, что "восстановление исторической справедливости, возвращение северному соседу его настоящего названия будет иметь существенное влияние на общественно-политические процессы в Украине, на развитие украинского государства".

Как писала "Страна", Львовский облсовет принял аналогичное обращение только со второй попытки. С первой не хватило голосов депутатов.

Также мы рассказывали, что год назад аналогичное предложение выдвигал народный депутат от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев. Он хотел, чтобы Россию на украинских картах обозначали Московией.