Верховная Рада поддержала переименование города Владимир-Волынский, который расположен в Волынской области. Таким образом населенный пункт "потерял" вторую часть названия и теперь именуется Владимиром. В среду, 15 декабря, это решение поддержали 348 народных депутатов.

Как писала "Страна", 9 сентября во Владимире-Волынском прошли общественные слушания по возвращению городу исторического названия Владимир. По итогам голосования сразу 137 зарегистрированных участников поддержали переименование Владимира-Волынского. После этого на десятой очередной сессии восьмого созыва Владимир-Волынского городского совета, которая состоялась 1 октября, депутаты решили переименовать этот город во Владимир. Однако идею раскритиковали в российском Владимире.

"Это современное государство со своим взглядом на мироустройство. Мы можем пожелать им исключительно успеха, но и заодно все-таки, наверное, поднять исторические анналы, перелистать учебники и понять, что город Владимир может быть только один. И расположен он на территории Российской Федерации", - заявил тогда начальник управления по связям с общественностью и СМИ администрации российского Владимира Александр Карпилович.

Известно, что Владимир-Волынский - город в Волынской области Украины, на правом берегу реки Луга, на стыке холмистой Волынской возвышенности с Полесской низменностью, в природной зоне смешанных лесов. Один из древнейших городов Руси: известен с X века, выгодное положение на пересечении торговых путей сделало его богатым купеческим и ремесленным центром.

Впервые упоминается в "Повести временных лет" под 988 годом, когда киевский князь Владимир Святославич посадил там на княжение своего сына Всеволода. В XI—XII веках он был одним из крупнейших городов Киевской Руси, наряду с Киевом, Черниговом, Переяславом.

В период феодальной раздробленности входит в Волынское княжество, затем - в Галицко-Волынское княжество. С XII века город превращается в еврейское местечко. После восстания Хмельницкого и русско-польской войны в XVII веке город постепенно теряет значимость и становится небольшим провинциальным поселением. В 1795 году переименован во Владимир-Волынский, чтобы не было путаницы с российским Владимиром.

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