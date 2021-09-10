Город Владимир-Волынский может быть переименован. Из названия расположенного на западе Украины древнего города местные депутаты собрались убрать слово "Волынский". Об этом сообщается на сайте городского совета.

9 сентября в городе прошли общественные слушания по возвращению Владимиру-Волынскому исторического названия "Владимир".

"Вопрос возвращения Владимиру-Волынскому исторического названия неоднократно поднимался, начиная со времен провозглашения независимости [Украины]. Лично я убежден, что город, который одним из первых получил Магдебургское право, основателем которого был равноапостольный князь Владимир, должен вернуть себе имя, которое носил на протяжении многих веков и которое зафиксировано в летописях времен Киевской Руси", - отметил городской голова Владимира-Волынского Игорь Паленка.

По итогам голосования сразу 137 зарегистрированных участников поддержали переименование Владимира-Волынского. Предложение будет вынесено на ближайшее пленарное заседание горсовета 1 октября.

Владимир-Волынский - город в Волынской области Украины, на правом берегу реки Луга, на стыке холмистой Волынской возвышенности с Полесской низменностью, в природной зоне смешанных лесов. Один из древнейших городов Руси: известен с X века, выгодное положение на пересечении торговых путей сделало его богатым купеческим и ремесленным центром.

Впервые упоминается в "Повести временных лет" под 988 годом, когда киевский князь Владимир Святославич посадил там на княжение своего сына Всеволода. В XI—XII веках он был одним из крупнейших городов Киевской Руси, наряду с Киевом, Черниговом, Переяславом.

В период феодальной раздробленности входит в Волынское княжество, затем - в Галицко-Волынское княжество. С XII века город превращается в еврейское местечко. После восстания Хмельницкого и русско-польской войны в XVII веке город постепенно теряет значимость и становится небольшим провинциальным поселением. В 1795 году переименован во Владимир-Волынский, чтобы не было путаницы с российским Владимиром.

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