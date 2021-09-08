Жительница села Вербаев Луцкого района Волынской области, которую подозревают в использовании рабского труда, обвинила одного из своих работников в зоофилии. По ее словам, мужчина изнасиловал ее телку Люсю.

Об этом идет речь в сюжете информагентства "Конкурент".

Жительницу села Вербаев Нина Заболотских обвиняют в том, что она организовала в своем фермерском хозяйстве трудовое рабство. За это ей грозит до 12 лет тюрьмы.

Ее дело уже дошло до суда. Во время последнего судебного заседания женщина рассказала журналистам подробности о мужчинах, которые у нее работали.

60-летняя Заболотских утверждает, что работник по имени Василий насиловал телочку по кличке Люся. В результате у животного травмированы спина и ноги, и оно навсегда останется инвалидом.

Сама Нина не видела, как мужчина издевался над животным, но в подробностях описала журналистам, как мог происходить этот процесс. И добавила, что есть свидетели этого непотребства.

Всего она вместе с мужем держит около 60 голов коров.

Что касается работников, то Нина и муж не платили им денег, но одевали, кормили мужчин, а в местном магазине те могли взять любой товар под запись.

Василий же говорит, что Заболотских насильно удерживала его в трудовом рабстве.

Возбуждение дела о рабстве в селе списывают на то, что семья Заболотских всех раздражала своим большим, но бестолково устроенным хозяйством. Для животных супруги не построили хлева, от их угодий идет смрад.

Ранее "Страна" рассказывала, как по дороге домой с заработков в Кирилловке житель Мелитополя попал в трудовое рабство.

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