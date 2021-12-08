Полиция ищет неизвестных вандалов. Фото: Нацполиция

Под Николаевом в Первомайске, горсовет которого на днях отказался от переименования города, неизвестные повредили памятник героям Небесной сотни. Об этом сообщает управелние Нацполиции в Николаевской области.

"Около 7:20 в райотдел полиции поступило сообщение от начальника управления ЖКХ Первомайска о том, что в центре города, возле остановки общественного транспорта по ул. Грушевского, неизвестные повредили и осквернили надписями мемориал героям Небесной Сотни и воинам АТО", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали инцидент по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного статьей о хулиганстве (ч.1 ст.296 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до пяти лет ограничения свободы.

В настоящее время сотрудники полиции пытаются установить личности причастных к совершению преступления для привлечения их к ответственности.

Напомним, в Николаеве вандалы нарисовали свастику возле ворот синагоги.

Ранее "Страна" писала о том, что под Харьковом вандалы разбили памятник погибшим во Второй мировой войне.

Также мы сообщали, что ответственность за снос памятника Чапаеву под Полтавой взял на себя "Сын Перуна" Филимонов.

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