В польском городе Краков неизвестные покрасили памятник польскому деятелю Юзефу Пилсудскому в цвета украинского флага, но в перевернутом виде. Правоохранители устанавливают причастных.

Об этом пишет Gazeta Krakowska.

Сегодня, 6 ноября, полиция заметила повреждение памятника. Помимо этого, вандалы вывели на постаменте краской букву "N" - якобы знак, который используют украинские националисты.

Также рядом с памятником копы обнаружили пустые баллончики из-под краски и картонку с надписью: "Польша (через –ш-) не только для панов" на украинском языке, но с ошибками.

При этом полиция сомневается, что провокацию совершили именно украинцы.

"Это не доказательство того, что злоумышленники были украинцами. Мы проводим мероприятия, направленные на установление лиц виновников, и выясняем обстоятельства преступления", – заявила инспектор малопольской полиции Катажина Цисло.

На данный момент на месте происшествия соответствующие службы расчищают памятник от краски.

Юзеф Пилсудский – политический деятель Польши, создатель Польской Военной Организации. Принимал участие в движении Сопротивления против царской России.

Пилсудский проводил агрессивную политику в отношении Западно-Украинской Народной Республики. Однако, в 1919-м он перебросил на Украинский фронт армию генерала Галлера, которая предназначалась Антантой исключительно для военных действий против большевиков.

Поддерживал главу Директории УНР Симона Петлюру в борьбе против Советской России. В 1920 Пилсудский заключил Варшавский договор, по которому Польша признала УНР и отказался от намерений расширить территорию Польши до границ Речи Посполитой в 1772 году.

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области вандалы атаковали памятник погибшим во Второй мировой войне. Неизвестные отбили часть монумента, повредили ограждение и плитку. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Кроме этого, в прошлом месяце неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву. Инцидент произошел в Лубнах Полтавской области. Об этом пишет местное издание "Зміст".