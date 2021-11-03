В городе Дергачи Харьковской области вандалы атаковали памятник погибшим во Второй мировой войне. Неизвестные отбили часть монумента, повредили ограждение и плитку. Об этом сообщается на сайте региональной Нацполиции.

Правоохранители уточнили, что сообщение об акте вандализма на улице Садовой в Дергачах поступило к ним во вторник, 2 ноября, около 16:30. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 297 (Надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личности причастных к атаке на монумент.

Ранее "Страна" писала о том, что под Полтавой неизвестные разбили памятник Чапаеву. Вскоре стало известно, что ответственность за снос памятника Чапаеву взял на себя "Сын Перуна" Филимонов.

Также мы сообщали, что в Коломые демонтировали памятник советским воинам. Вместо него появится тризубец.