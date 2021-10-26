Неизвестные сбросили с постамента памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву. Инцидент произошел в Лубнах Полтавской области. Об этом пишет местное издание "Зміст".

Памятник комдиву был установлен в военном городке в честь 25-й гвардейской мотострелковой дивизии им. В. И. Чапаева, которая дислоцировалась в городе Лубны в период с 1946 по 2002 годы.

В отделе связей с общественностью главного управления Национальной полиции в Полтавской области сообщили, что правоохранители занимаются расследованием этого инцидента.



"В случае подтверждения криминала сведения внесут в реестр по признакам уголовного преступления ч. 2 ст. 296 (хулиганство)", - сообщили в полиции.

Также по данным правоохранителей, ночью также были попытки повредить монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве националисты установили "первый памятник Бандере к западу от Житомира".

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