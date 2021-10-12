В Москве на Троекуровском кладбище установили памятник писателю и политическому деятелю Эдуарду Лимонову, который много лет своей жизни провел в Харькове и умер в России в марте 2020 года.

Об этом сообщает агентство Regnum.

Монумент сделал известный мастер, член Московского союза художников, лауреат всероссийских и международных конкурсов и выставок Михаил Баскаков еще при жизни Лимонова. Установить над могилой эту скульптуру было последней волей писателя.

Баскаков изобразил литератора идущим с арматурой в одной руке, при этом вторую он спрятал в карман плаща. Лимонову этот образ очень нравился, он назвал монумент "очень хорошим и злым"» и отражающим его как "агрессивного человека".

Эдуард Лимонов (настоящая фамилия Савенко) прославился благодаря романам "Это я, Эдичка", "Дневник неудачника", "Подросток Савенко". Он также вел активную политическую деятельность. В последние годы жизни у него были проблемы со здоровьем. Так, в 2018-м его госпитализировали в, как он говорил, паршивом состоянии.

А скончался он два года спустя вследствие осложнений после операции, сделанной по поводу его онкологического заболевания.