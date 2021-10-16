В Киеве установили памятный крест Степану Бандере в Куреневском парке.

Об этом сообщает в Facebook "Правый сектор" в пятницу, 15 октября.

"Впервые за историю независимой Украины, в праздник Покрова и День защитника Украины, Правый сектор, Музыкальный батальон, ОУН и другие националистические организации совместными усилиями установили первый памятный крест Бандере в Киеве", - говорится в сообщении организации.

Там же уточняют, что это первый памятник Степану Бандере, установленный к западу от Житомира.

Открытие состоялось в Куреневском парке, ранее носившем имя советского военачальника Михаила Фрунзе. Что символично, через парк проходит проспект Бандеры.

В Киеве установили памятный крест Бандере. Фото: Facebook/Правый сектор

Правый сектор, ОУН и другие националистические организации установили крест Бандере в Киеве. Фото: Правый сектор

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве на марше националистов включили песню "Батько наш Бандера", и написали его фамилию с ошибкой.

Также мы писали, что в украинском сегменте молодежной соцсети Тік-Ток ширится флешмоб: учащиеся школ собираются в группы и хором поют песню "Батько наш Бандера", один из любимых хитов праворадикальных организаций.