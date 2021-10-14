Сегодня, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины, в центре Киева проходит марш националистов. Тысячи участников марша, которые предварительно собрались в парке Шевченко, начали свой путь по центру столицы.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" с места событий.

Сейчас колонна марширующих спускается с бульвара Шевченко на Крещатик. Окончится марш должен на Майдане Независимости. Участники скандируют лозунг "Свободу ветеранам" в поддержку ветеранов АТО, которые сейчас находятся в тюрьмах. Националисты зажгли файеры.

Напомним, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины в Киеве проходит марши националистов и ветеранов. Среди требований участников - принять закон против "коллаборантов", отпустить находящихся под следствием националистов и закрыть против них дела. "Страна" следит за маршем в обновляемом материале.

Во время подготовки к маршу включали песню "Батько наш Бандера", которую ранее украинские школьники использовали для флешмоба.

Также сообщалось, что посольство США предупредило о возможном насилии на марше националистов.