Сегодня, 14 октября, посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве опубликовало в Facebook предупреждение о возможном насилии на марше националистов в центре столицы Украины.

"Ультраправые группы планируют большой марш, возможно, их число составит тысячи. Марш планируется начать примерно в 12:00 в парке Тараса Шевченко. Хоть маршрут и не опубликован, но скорее всего они будут двигаться по улице Крещатик и делать остановки на Майдане, Аллее Героев Небесной Сотни и у Офиса президента на Банковой. Предварительная информация и предыдущий опыт указывают на потенциал насилия", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 октября, в День защитников и защитниц Украины в Киеве проходит марши националистов и ветеранов. Тысячи участников марша перед шествием собрались в парке Шевченко с флагами Украины, Нацкорпуса и "Свободы".

Во время подготовки к маршу включили песню "Батько наш Бандера", которую ранее украинские школьники использовали для флешмоба. Среди требований учатсников - принять закон против "коллаборантов", отпустить находящихся под следствием националистов и закрыть против них дела.

За ходом марша "Страна" следит в обновляемом материале.