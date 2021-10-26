Ответственность за разрушение памятника Чапаеву в Лубнах и других памятников в Полтавской области взяла на себя националистическая организация "Гонор", лидером которой является Сергей Филимонов (он же "сын Перуна"), сыгравший главную роль в фильме режиссера Олега Сенцова "Носорог".

Сообщение об этом появилось на странице организации в Telegram.

"Этой ночью благодаря известным и неизвестным патриотам движения Gonor и случайным прохожим Украина (на Полтавщине) очистилась от памятников, прославлявших советских оккупантов",- написали в организации.

Напомним, памятник командиру 25-й стрелковой дивизии Красной Армии времен Гражданской войны Василию Чапаеву в Лубнах Полтавской области ночью сбросили с постамента. Кроме того, ночью также были попытки повредить монумент "Молодежи 1920-60-х годов" в Лохвице Полтавской области и монумент советскому генералу Ивану Третьяку в городе Хорол.

Также мы сообщали, что в апреле за погром Офиса президента на Банковой "Сына Перуна" взяли под домашний арест. Однако позже меру пресечения ему смягчили.