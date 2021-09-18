В городе Белая Церковь Киевской области, где не так давно подрались правоохранители, мужчина разрисовал памятник Героям борьбы за независимость Украины, расположенный на улице им.Небесной сотни.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Сегодня утром, 18 сентября, правоохранители получили сообщение о том, что по улице Героев Небесной Сотни в Белой Церкви молодой человек краской из баллончика разрисовывает памятник.

Как выяснилось, вандал разрисовал памятник Героям борьбы за Независимость Украины. После этого мужчина скрылся на автомобиле BMW с места происшествия.

"За считанные минуты полицейские батальона патрульной полиции задержали злодея по месту жительства и доставили на место совершенного им правонарушения", - пишут в сообщении.

На данный момент на месте работает следственно-оперативная группа и документирует все обстоятельства происшествия.

Злоумышленником оказался 30-летний местный житель. Свой поступок он объяснил тем, что когда-то в прошлом ему разрисовали гаражное помещение, и таким образом он решил выплеснуть свои старые обиды. Почему выбрал этот памятник, он объяснить не смог.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

В дальнейшем следователи определят правовую квалификацию инцидента для принятия решения и привлечения правонарушителя к ответственности.

Ранее мы писали о том, что 24 августа, в День независимости Украины, ступеньки и постамент с государственным флагом возле здания Киевской городской государственной администрации залили красной краской.

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