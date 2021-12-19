Народный депутат "Слуги народа" 49-летний Николай Тищенко назвал себя молодежью, и призвал называть вещи тоже "по-молодежному".

По мнению нардепа, стоит начать с котлет, которые он хочет именовать только "митболами". Тищенко считает, что по-украински правильно звучит именно так. А вот "митбол по-киевски" считает главной изюминкой любого праздничного стола.

"На украинском языке это (котлета - Ред.) митбол. Это мы с вами вводим новые тренды. Потому что мы молодежь, а молодежь она всегда на передовой, она всегда диктует новые тренды", - сказал он.

"Тут стоит добавить, что у самого Тищенко в политических и не только кругах есть прозвище "Коля котлета". Поэтому у идеи с переименованием котлет у Тищенко может быть и личный мотив. "Коля митбол" звучит, конечно, круче", - напоминает телеграм-канал "Политика Страны".

Николай Тищенко очень хорошо ориентируется в украинской гастрономии. Например, ранее мы сообщали о том, что нардеп от "Слуги народа" заявил, что килограмм гречки можно приобрести за 12 гривен, а говядину - за 20. После чего украинские продавцы на рынках Украины начали выставлять специальные предложения "для Николая Тищенко" - мясные обрезки по 20 грн.

Кроме того, недавно Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады вывел формулу определения "не украинца". Депутат считает, что принадлежность к украинцам можно определять по салу.