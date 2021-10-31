На рынках Украины стали появляться специальные предложения "для Николая Тищенко" - мясные обрезки по 20 грн. По всей видимости, продавцы решили потроллить нардепа от партии "Слуга народа", который недавно в интервью журналистам сказал, что килограмм гречки можно приобрести за 12 гривен, а кусок говядины за 20 грн.

Соответствующее фото опубликовали в паблике hueviy_kiev в Instagram.

Заметим, что на представленных обрезках мяса совсем немного. В основном, это неликвидный товар, который вряд ли можно найти на прилавках.

В комментариях к посту пользователи в основном смеются над тем, как рынок "подстроился" под фантазии народного депутата.

Ранее ресторатор Тищенко заявил, что покупает продукты на одном из самых дорогих рынков Киева - Бессарабском.

А вот так, по версии нардепа, выглядит якобы прайс на самые популярные продукты в нашей стране:

"Гречку я 12 гривен покупал за килограмм, 28 я покупал за килограмм, варьируется цена. Хлеб я не употребляю вообще, но хлеб стоит сегодня от 20 грн в зависимости от того, какой. Со вкусами, с семечками или клубникой, такой, вкусный, который сегодня в трендах, он может стоить и 35-40 грн. Иногда доходит, смотря какие начинки, и до 50 грн", - сказал Тищенко.

По словам Тищенко, говядину можно найти за 20 грн/кг (если поискать), а сало по 50-100 грн/кг.

Напомним, в то время, как в Украине сахар и подсолнечное масло подорожали на 50-90%, выросли и цены на овощи. Так, порция борща на четырех человек, обойдется в 65,16 гривен. По сравнению с октябрем прошлого года стоимость поднялась на 5,52%.