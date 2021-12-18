Народный депутат Николай Тищенко в кулуарах Верховной Рады вывел формулу определения "не украинца". Депутат считает, что принадлежность к украинцам можно определять по салу.

"Сало. Я очень люблю сало. Я генетически-настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь - ты не украинец", - заявил Николай Тищенко.

Мы писали, что народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не заметил подорожания продуктов в Украине и считает, что килограмм гречки можно приобрести за 12 гривен. При этом продукты, по его словам, он покупает на одном из самых дорогих рынков Киева - Бессарабском.

На продукты для всей семьи, по словам Тищенко, у него уходит от 5 до 12 тысяч гривен. Кроме того, Тищенко считает, что цены на продукты в Украине остались прежними.

Ранее "Страна" сообщала, что нардеп Николай Тищенко опубликовал в сторис Instagram видео, как он возлагает цветы к мемориалу жертвам голодоморов. На нем видно пенсионера, который в это самое время находясь по левую руку от нардепа ест с мемориала оставленный кем-то хлеб.

После того, как видео из Instagram Тищенко опубликовала "Страна", ролик из сторис нардепа исчез. Сейчас это видео можно посмотреть в Telegram-канале "Политика Страны".