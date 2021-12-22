В среду, 22 декабря, президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым не только ограничил круг лиц, которым разрешено выступать с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики, но и постановил государственным органам согласовывать с МИД ряд вопросов.

Соответствующий указ обнародован на сайте главы государства и вступает в силу со дня опубликования.

Согласно указу, с официальными заявлениями и комментариями по вопросам внешней политики и инициативами международного характера могут выступать только: сам президент, премьер министр Украины (сейчас Денис Шмыгаль) и глава МИД (пост занимает Дмитрий Кулеба).

"Министерство иностранных дел Украины согласно определенных законодательством полномочий предоставляет официальные разъяснения относительно внешнеполитического курса Украины, обеспечивает координацию деятельности государственных органов в сфере внешних отношений, осуществляет общий надзор за исполнением международных договоров Украины, оказывает методическую, консультационную, информационную помощь государственным органам соответствующих вопросов, вносит в установленном порядке на рассмотрение президента Украины, Кабинета министров Украины предложения по усовершенствованию деятельности государственных органов в указанной сфере", - сказано в документе.

Кроме того, государственные органы при осуществлении внешних отношений должны согласовывать с МИД путем направления письменных запросов:

подготовку заграничных визитов руководителей государственных органов и визитов иностранных официальных делегаций в Украину;

официальные заявления, комментарии по реализации государственной политики в сфере внешних отношений, инициативы международного характера. Выступления должностных лиц с такими заявлениями, комментариями, инициативами производятся исключительно в пределах их компетенции по соответствующим поручениям президента, премьера или главы МИД;

инициативы по приобретению Украиной членства в Международных организациях, межгосударственных объединениях;

подготовку интернациональных двусторонних либо многосторонних документов независимо от их конкретного наименования (контракт, меморандум, конвенция, соглашение, протокол, коммюнике, приложение к протоколу и т.п.) И субъектов, с которыми заключается таковой документ;

предложения по кандидатурам для назначения представителями Украины в уставных и других органах международных организаций, выдвижение для избрания на руководящие должности в международных организациях, кроме случаев, установленных законодательством, если подбор кандидатур осуществляется по результатам конкурса;

проведение международных консультаций, переговоров, встреч, бесед, других мероприятий, связанных с реализацией государственной политики в сфере внешних отношений, с участием представителей иностранных государств, международных организаций, представителей аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций, представителей иностранных предприятий и организаций;

участие в международных консультациях, переговорах, конференциях, заседаниях уставных и других органов международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий и других двусторонних и многосторонних органов;

Также указано, что госорганы информируют МИД о деятельности в сфере внешних отношений, в частности, по участию в работе международных организаций и их органов, выполнению международных договоров Украины и предоставляют МИД для рассмотрения и принятия решений предложения по аккредитации иностранцев и международных организаций, которым согласно международным договорам Украины предоставлено право пользоваться привилегиями и иммунитетами, приравниваемыми к дипломатическим, и выдаче им соответствующих удостоверений.

В тех случаях, когда это предусмотрено законодательством, МИД по указанным вопросам представляет соответствующие предложения президенту или Кабмину.

"Должностные лица и государственные органы информируют президента Украины, Министерство иностранных дел Украины о содержании служебных контактов по вопросам, касающимся реализации государственной политики в сфере внешних отношений, с представителями иностранных государств, международных организаций в течение десяти дней после проведения таких контактов, а в случае получение особо важной информации – безотлагательно", - указано в документе.

Помимо этого, официальная переписка государственных органов по вопросам, связанным с реализацией государственной политики в сфере внешних отношений, с иностранными государствами, международными организациями, их органами и должностными лицами, аккредитованными в Украине иностранными дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, представительствами международных организаций осуществляется через МИД кроме случаев, предусмотренных законом или международным договором Украины.

Официальную переписку с внешнеполитическими ведомствами иностранных государств осуществляет только МИД.

Среди прочего указано, что во время организации и проведения международных переговоров, встреч, бесед должностных лиц должно быть обеспечено:

1. заблаговременное сообщение государственными органами МИД о договоренностях, достигнутых по проведению международных переговоров, встреч, бесед премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, государственных органов;

2. подготовку информационно-аналитических материалов, документов к международным переговорам, встречам, беседам премьер-министра Украины, первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины осуществляет МИД вместе с другими центральными органами исполнительной власти, государственными органами в соответствии с их компетенцией, а к Международным переговорам, встречам, беседам министра Украины, руководителя других центральных органов исполнительной власти, государственному органу — соответствующий орган вместе с МИД;

В состав участников со стороны Украины обязательно включать:

а) в случае проведения в Украине Международных переговоров, встреч, бесед:

премьер-министра Украины - первого заместителя или заместителя министра иностранных дел Украины;

первого вице-премьер-министра Украины, вице-премьер-министра Украины – руководителя соответствующего структурного подразделения аппарата Министерства иностранных дел Украины;

министра Украины, руководителя другого центрального органа исполнительной власти, государственного органа - представителя министерства иностранных дел Украины, занимающего должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенного по решению министра иностранных дел Украины;

должностных лиц министерств, других центральных органов исполнительной власти, государственных органов с главами и сотрудниками аккредитованных в Украине иностранных дипломатических представительств, консульских учреждений, представительств международных организаций представителя Министерства иностранных дел Украины, занимающего должность дипломатического советника в соответствующем органе или определенного по решению Министра иностранных дел Украины;

б) в случае проведения за рубежом международных переговоров, встреч, бесед премьер-министра Украины, Первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, министров, руководителей других центральных органов исполнительной власти, государственных органов - руководителя зарубежного дипломатического учреждения Украины в соответствующем иностранном государстве или при международной организации, или должностного лица, на которое возложено исполнение обязанностей руководителя соответствующего зарубежного дипломатического учреждения.

Также участие делегаций и представителей Украины в международных мероприятиях, которые проходят заграницей, в частности в рамках международных организаций, предусматривает, что:

общее руководство, координацию и контроль за деятельностью должностных и других лиц, членов делегаций Украины, находящихся в иностранном государстве, с целью выполнения должностных или служебных обязанностей, в том числе для участия в мероприятиях международных организаций, осуществляет руководитель зарубежного дипломатического учреждения Украины соответствующем государстве или при международной организации, или должностное лицо, на которое возложено исполнение обязанностей руководителя соответствующего зарубежного дипломатического учреждения Украины;

в состав делегаций Украины, которые принимают участие в мероприятиях международных организаций, заседаниях межправительственных комиссий, других двусторонних и многосторонних органов по двустороннему и многостороннему сотрудничеству, обязательно включаются представители МИД или соответствующих зарубежных дипломатических учреждений Украины;

государственные органы сообщают зарубежные дипломатические учреждения Украины о прибытии делегаций и представителей Украины в соответствующие иностранные государства исключительно через Министерство иностранных дел Украины;

делегации и представители Украины, в том числе делегации и представители государственных организаций и предприятий, обязаны проинформировать зарубежное дипломатическое учреждение Украины в соответствующем иностранном государстве о целях визита, полученных директивах, указаниях, технических задачах, согласовывать с таким учреждением деятельность во время визита;

делегации и представители Украины руководствуются письменными директивами, указаниями, техническими задачами, определяющими позицию Украины. Руководители делегаций и представители Украины несут персональную ответственность за неукоснительное исполнение директив, указаний, технических задач, которые предоставляются делегациям и представителям Украины. Директивы, указания, технические задания готовятся по форме, определенной МИД, государственным органом, непосредственно принимающим участие в мероприятии международного характера, и после согласования с Министерством иностранных дел Украины утверждаются не позднее чем за три дня до начала мероприятия соответствующим государственным органом. Директивы на переговоры по особо важным вопросам международного сотрудничества, а также о заключении международных договоров от имени Украины или Правительства Украины утверждаются соответственно президентом Украины, Кабмином. МИД оказывает методологическую помощь государственным органам по вопросам подготовки директив, указаний, технических задач для участия в мероприятиях международного характера, разработки проектов международных договоров, других документов по двустороннему и многостороннему сотрудничеству;

делегации и представители Украины в десятидневный срок после завершения международного мероприятия представляют МИД Украины в установленном им порядке письменный отчет и копии документов, произведенных по результатам участия в международном мероприятии, оригиналы подписанных международных договоров Украины. Персональная ответственность за своевременное представление таких отчетов возлагается на руководителей официальных делегаций и представителей Украины. Письменный отчет должен содержать предложения по дальнейшим действиям причастных государственных органов в связи с изложенными в нем сведениями. Если отчет касается выполнения директив, утвержденных президентом или Кабмином, к такому отчету прилагаются проекты планов мероприятий по обеспечению выполнения заключенных международных договоров Украины, достигнутых договоренностей, произведенных документов.

по итогам визитов Президента Украины в иностранные государства и главы иностранных государств в Украину Министерство иностранных дел Украины вместе с соответствующими государственными органами готовит и представляет в десятидневный срок Президенту Украины согласованные с Кабинетом Министров Украины планы мероприятий по выполнению заключенных международных договоров Украины и достигнутых договоренностей.

"Персональная ответственность за надлежащее исполнение международных договоров Украины, других двусторонних и многосторонних документов, из которых вытекают права и обязательства Украины, возлагается на руководителей государственных органов, которые в соответствии с компетенцией обеспечивают исполнение обязательств украинской стороной и анализируют исполнение другими сторонами обязательств по таким международным договорам, документам.

Указанные государственные органы информируют Министерство иностранных дел Украины о соответствующей деятельности путем направления ежегодных письменных отчетов по форме, определенной Министерством иностранных дел в течение последнего квартала текущего года.

О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств другими сторонами международных договоров Украины, других двусторонних и многосторонних документов, из которых вытекают права и обязательства Украины, государству органы безотлагательно информируют Министерство иностранных дел Украины и вносят предложения по принятию необходимых мер реагирования в соответствии с нормами международного право. Министерство иностранных дел Украины безотлагательно, но не более чем в течение десяти дней со дня получения предложений государственного органа информирует соответственно президента Украины или Кабинет министров Украины и вносит предложения об принятии необходимых мер реагирования в соответствии с нормами международного права.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения украинской стороной обязательств по международным договорам Украины, другим двусторонним и многосторонним документам, из которых вытекают права и обязательства Украины, Министерство иностранных дел Украины информирует соответственно президента Украины или Кабинет Министров Украины и вносит предложения о применении необходимых мер реагирования согласно действующему законодательству Украины, в том числе по применению мер дисциплинарной ответственности к должностным лицам в порядке, предусмотренном законом", - сказано в тексте указа.

Помимо этого, в документе сказано, что в министерствах и других госорганах, определенных МИД, по согласованию с президентом могут ввести должности дипломатических советников в пределах утвержденной предельной численности работников таких органов", - сказано в документе.

Напомним, Зеленский планирует подписать соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Турцией в начале 2022 года.

Также сообщалось, что Зеленский заявил о желании получить четкие сроки по вступлению Украины в НАТО в 2022 году.