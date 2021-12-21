Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что Украина подпишет соглашение о зоне свободной торговли с Турцией в начале 2022 года.

Об этом он заявил в ходе ежегодной конференции послов Украины "Дипломатия 30", во вторник, 21 декабря.

"Мы должны расширять соглашения о свободной торговле с Европейским Союзом, Канадой, Израилем. Финализируем, очень в это верю, соглашение о зоне свободной торговли с Турцией - в начале следующего года, когда будет визит президента Эрдогана в Украину. Также нужно двигаться в сторону либерализации торговли с США, Японией, другими нашими торговыми партнерами", - сказал Зеленский.

Напомним, в феврале 2020 года Украина и Турция согласовали почти все положения о зоне свободной торговли между странами. Посол Украины в Турции Андрей Сибига заявлял, что на макроуровне оно выгодно как для украинской, так и для турецкой сторон.

Также мы писали, что в ноябре Зеленский созвонился с Эрдоганом. Президенты заявили о завершении в ближайшее время подготовки Соглашения о зоне свободной торговли.

Кроме того, сообщали, что Зеленский подписал соглашение о зоне свободной торговли с Израилем.