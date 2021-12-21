Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо делать все, для того чтобы выстраивать разные форматы встречи с его российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами.

Одна из корреспонденток спросила Владимира Зеленского о том, верит ли он в возможность и целесообразность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что мы должны делать все для того, чтобы строить разные форматы встреч", - сказал Зеленский.

Напомним, на прошлой неделе в Кремле заявили, что российский президент Владимир Путин открыт для контактов с Зеленским. Однако на уточняющий вопрос журналиста о том, возможен ли контакт президентов, пресс-секретарь Путина Песков заявил, что "пока ясности нет".

Также сообщалось, что на данный момент подготовка встречи лидеров государств не ведется и российская сторона не получала никаких предложений от своих украинских коллег.

Ранее "Страна" писала, что недавно Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы.