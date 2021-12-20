Владимир Зеленский во время своей поездки в село Гута на Прикарпатье, где 21-22 декабря готовится отметить 30-летие отечественной дипломатии, встретился с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой. В ходе переговоров главы государств обсудили агрессивную политику со стороны Российской Федерации.

Об этом стало известно из трансляции заседания Люблинского треугольника в Гуте.

"Рад видеть в заснеженных Карпатах своих настоящих друзей Анджея Дуду и Гитанаса Науседу. В рамках Люблинского треугольника говорим о безопасности и координируем дальнейшие шаги по противодействию общим вызовам", - написал в своем Twitter Зеленский.

В ходе переговоров Анджей Дуда заявил, что безопасность Украины - фундаментальный вопрос. Кроме того, он также заявил о том, что выступает против любой политики уступок в отношении России.

По словам польского президента, уступать в этом случае должна Россия, она "должна сделать шаг назад".

"Мы не должны позволить не только нападение, но и сделать все, чтобы предотвратить такую атаку. Я против любой политики уступок в отношении РФ... Мы должны требовать серьезный шаг назад от России, только такая позиция может предотвратить конфликт", - сказал он.

Между тем, по итогам завершения заседания Люблинского треугольника, президент Украины заявил о том, что на текущий период времени наша страна, а также Польша и Литва находятся в авангарде сдерживания РФ. Он обратил внимание на то, что речь идет о защите Европы от агрессивной политики Кремля.

"Сегодня мы скоординировали шаги по поддержке нашей европейской и евроатлантической интеграции на 2022 год. Наша общая задача - сдержать угрозу, угрозу со стороны России, защитить Европу от агрессивной политики России. Сегодня Украина, Польша и Литва находятся в авангарде этого сдерживания. Как никто другой мы понимаем, насколько остра потребность консолидировать усилия", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Владимир Зеленский планирует провести заседание Люблинского треугольника с участием президентов Польши и Литвы в Киеве.

Однако что-то пошло не так, и президент Украины встретился с Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой в Гуте, где ранее отмечал день рождения главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а завтра - отметит 30-летие украинской дипломатии.