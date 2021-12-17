В Украине готовятся отметить 30-летие отечественной дипломатии. На 21-22 декабря запланировано проведение конференции послов Украины под лозунгом "Дипломатия 30. Стратегия сильного государства", которая состоится в Ивано-Франковской области в резиденции в Гуте, где отмечал свое 50-летие глава Офиса президента Андрей Ермак.

Как сообщают в МИД Украины, мероприятие откроет президент Владимир Зеленский. Также в работе форума планируется участие премьер-министра Дениса Шмыгаля, главы Верховной Рады Руслана Стефанчука, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Почетным гостем конференции станет министр иностранных дел Республики Польша Збигнев Рау, который обратится с речью к послам Украины. С видеообращением к участникам конференции также обратится новоназначенная глава федерального министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, в конце ноября было опубликовано расследование журналистов о том, как Ермак, которому 21 ноября исполнилось 50 лет, отпраздновал юбилей на государственной даче в Карпатах. В торжестве принимали участие президент Зеленский и высокопоставленные сотрудники Офиса президента.

В расследовании говорится, что в день рождения Ермака, совпавшем с годовщиной Евромайдана, утром Зеленский и юбиляр появились на Институтской в ​​Киеве, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях. Сразу после их окончания с базы спасателей в Козине вылетел вертолет ГСЧС. А через два часа он сел в Ивано-Франковске.

Позже Офис президента отреагировал на сюжет о праздновании юбилея Ермака на госдаче в Карпатах и использования для доставки на пиршество гостей вертолетов ГСЧС. Как писала "Страна", по сути Банковая подтвердила, что Зеленский был на выходных в Синегоре (и летал он туда действительно на вертолетах). Но опроверг, что Ермак там праздновал день рождения.



