Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал свою версию того, как провел 21 ноября - свой день рождения, с главой государства в Карпатах.

Об этом Андрей Ермак рассказал в интервью РБК-Украина.

"Что касается Гуты – я не люблю дни рождения в принципе. Каждый раз хочется сквозь землю провалиться. Стою и жду, чтобы этот ужас поскорее закончился. Чувствую себя очень неловко в такие моменты. Я и без этих традиций прекрасно знаю, кто и как ко мне относится. Поэтому все, кто меня знает... Да им просто смешно, когда слышат о каких-то празднествах", - сказал Ермак.

Кроме того, он заявил, что на 21-22 декабря чиновники запланировали провести большой дипломатический форум – 30 лет украинской дипломатии. А это значит, что в один день в Гуту должны съехаться сразу все послы Украины.

"За два рабочих дня нам нужно будет обсудить многие вещи. Я уже говорил ранее, что у президента Украины абсолютно новая стратегия работы на дипломатическом уровне. Нам важно активно и системно двигаться к международной субъектности Украины. Поэтому очень важно, чтобы такой тимбилдинг для нашего дипломатического корпуса состоялся", - добавил глава Офиса.

Ермак также заявил, что ожидается приезд международных гостей, и для того, чтобы их принять, "надо решить многие организационные вопросы". Он добавил, что изначально данное мероприятие обсуждается, а уже после "важно изучить локацию, потому что президент предпочитает лично проверить каждую деталь".

"Поэтому в пятницу мы туда полетели. Туда же приехал, возвращаясь из командировки, господин Чернышов (Алексей, министр развития громад и территорий Украины - Ред.). В субботу я лично проработал там пол дня. Далее, как бы странно это ни звучало, в свой день рождения, я встал в 5 утра, в 6 мы выехали в Ивано-Франковск, в 7 – вылетели в Киев.

В воскресенье проходили мероприятия, связанные с Днем достоинства и свободы, потом была встреча с нашими военными, затем президент их награждал. Вечером мы еще раз улетели, потому что президент планировал забрать семью", - сказал Ермак.

Подводя итоги он заявил, что в понедельник чиновники уже были на работе.

"Вот и все. Никаких гостей, никаких празднеств не было. В понедельник вечером в 22 часа я сумел добраться до родителей, которые очень меня ждали. Два часа посидел и поговорил с ними, потому что я не часто их вижу. Вот и все мое празднование", - подытожил Андрей Ермак.

Напомним, мы сообщали о том, что опубликовано расследование о том, что Ермак отпраздновал юбилей на государственной даче в Карпатах. В торжестве, как указали журналисты, принимали участие Зеленский и высокопоставленные сотрудники Офиса президента.

В расследовании говорится, что в день рождения Ермака, совпавшем с годовщиной Евромайдана, утром Зеленский и юбиляр появились на Институтской в ​​Киеве, чтобы поучаствовать в памятных мероприятиях. Сразу после их окончания с базы спасателей в Козине вылетел вертолет ГСЧС. А через два часа он сел в Ивано-Франковске.

Позже Офис президента отреагировал на сюжет о праздновании юбилея Ермака на госдаче в Карпатах и использования для доставки на пиршество гостей вертолетов ГСЧС. Как писала "Страна", по сути Банковая подтвердила, что Зеленский был на выходных в Синегоре (и летал он туда действительно на вертолетах). Но опроверг, что Ермак там праздновал день рождения.

Сам глава государства во время своего пресс-марафона 26 ноября признал, что 21 ноября отмечал день рождения Андрея Ермака в госрезиденции Гута в Прикарпатье. Во время ответа Зеленский повышал тон, жаловался и выглядел очень нервным.