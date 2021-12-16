Сергей Шефир работает в ОП "по понятиям", а не по закону. Такой вывод сделали журналисты "Украинских новостей" после получения ответа на запрос из Офиса президента.

Согласно письму из ОПУ, Шефир не состоит с Офисом президента в трудовых отношениях. То есть, он внештатный сотрудник. То есть, он выполняет служебные обязанности на общественных началах

Это дает ему целый ряд привилегий относительно штатных сотрудников:

Он не сдает декларацию о доходах

Не принял присягу госслужащего

Не подпадает под закон "об олигархах" (т.е. не обязан декларировать встречи с олигархами)

Кроме того, его нельзя оштрафовать, уволить, привлечь к ответственности за нарушение присяги, он ушел от любых антикоррупционных ограничений.

И что самое важное - при отсутствии ограничителей, должность дает ему полномочия.

"Словом, Шефир работает в офисе Зеленского "по понятиям", а не по закону", - делают вывод журналисты.

Напомним, "Страна" писала о том, машину Сергея Шефира обстреляли 22 сентября в Обуховском районе Киевской области. По данным экспертизы, в автомобиль попало 18 пуль. Водитель первого помощника президента получил ранение ноги.

Также мы рассказывали о том, что спустя месяц после происшествия правоохранители разыскивали группу киллеров, умеющих кучно стрелять. Однако конкретных результатов расследования на тот момент не было.

Ранее "Страна" писала о том, что по делу о покушении на Шефира в Украине провели сотню обысков у всех владельцев ружья калибра 7,62.