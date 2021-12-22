Американский юрист Роберт Корди, который назначен в Украине в состав Этического совета и будет проверять соответствие кандидатов на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добродетели, использует в США чужой номер социального страхования (SSN). Документ принадлежит 35-летнему Деннису Белтонтейну, который жил в штате Иллинойс и скончался в 1977 году.

Об этом пишет телеграм-канал "Инсайдер".

"Использование чужого номера социального страхования является в США федеральным преступлением. Наказание может составлять от 5 до 30 лет в федеральной тюрьме плюс штрафы. Коллеги недоумевают, как персонаж с подобным бэкграундом попал в украинский Этический совет. Но, на самом деле, разгадка проста - международные члены Этического совета назначались через посольство США. А посольству как раз и нужен здесь человек, который с одной стороны не вызовет ни у кого возражений, а, с другой, будет молча выполнять все, что ему скажут. Заслуженный юрист с "белой" биографией, на которого при этом у посольства есть серьезный компромат, - идеальный кандидат", - говорится в сообщении.

Напомним, первый состав Этического совета был назначен 9 ноября в соответствии с положениями закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины о порядке избрания (назначения) на должности членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия" №1635-IX от 14 июля 2021 года.

В состав Этического совета вошли: судья Верховного суда в Кассационном уголовном суде Лев Кишакевич, судья Киевского апелляционного суда Юрий Трясун, судья Восточного апелляционного хозяйственного суда в отставке Владимир Сиверин, судья Верховного суда штата Массачусетс в отставке Роберт Корди, судья Апелляционного суда Англии и Уэльса в отставке сэр Энтони Хупер и бывший генеральный прокурор Эстонской Республики Лавли Перлинг.

В среду, 1 декабря, Этический совет провел первое заседание, на котором избрали председателя органа. Им стал судья Верховного суда Лев Кишакевич.