В Минобороны решили сократить скандальный список специальностей и профессий после получения которых женщины становятся военнообязанными. Об этом сообщила глава подкомитета ВР по вопросам высшего образования "слуга народа" Юлия Гришина.

"Девочки, расходимся! Список специальностей, по которому женщины берутся на военный учет, будет сокращен. Об этом только что узнала от главы Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки после его разговора с министром обороны", - говорится в сообщении.

Напомним, согласно приказу Минобороны Украины, женщины сотен популярных гражданских профессий переводятся в разряд военнообязанных. В запас Вооруженных сил обязаны будут перейти все, кто младше 60 лет и успешно пройдет медкомиссию. "Страна" подробно разобрала приказ МО и выяснила, кто под него подпадает.

Ранее "Страна" писала о том, что украинским женщинам рассказали, как правильно стать на воинский учет.

Также мы сообщали, что в Минобороны пообещали за неделю придумать алгоритм постановки женщин на воинский учет.