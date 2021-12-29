Вашингтон призвал членов комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры возвратиться к работе и утвердить выбор САП, то есть избрать главу ведомства.

Об этом сообщает американское посольство в Украине в своем Twitter-аккаунте в среду, 29 декабря.

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу", - сказано в сообщении.

Заявление Штатов прокомментировал телеграм-канал "Политика страны":

"Зеленский и его Офис настойчиво ведут дело к срыву подведения итогов конкурса по выбору главы САП. Его итоги подвели на прошлой неделе (победителем стала креатура Запада детектив НАБУ Клименко), но принятое накануне решение административного суда, который признал процедуру незаконной, дало повод управляемым Зеленским членам комиссии затормозить процесс. Уже прошло впустую несколько заседаний комиссии, на которой так и не смогли объявить о победе Клименко.

А сейчас к процессу торможения подключили и Офис генпрокурора, который инициирует новую спецпроверку кандидатов на главу САП, что вообще может закончится признанием конкурса недействительным.

За этим с большим недовольством наблюдают на Западе. Там хотят поскорее назначить главой САП своего человека.

Посольство США сегодня выпустило специальное заявление:

"США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для народа Украины, утвердив свой собственный выбор САП. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу".

О каких таких «коррумпированных внешних силах" идёт речь посольство не расшифровало. Хотя в украинском политикуме всем прекрасно понятно, что процесс тормозится по распоряжению Зеленского.

Почему он не хочет назначения нового главу САП "Страна" подробно писала здесь.

И с тех пор его позиция не поменялась. И тут вопрос только в одном - насколько жесткие меры воздействия против Зеленского готовы применить американцы за показательное "непослушание".

Только от этого зависит даст ли команду Зеленский завершить конкурс по САП, либо подведёт его к окончательному срыву", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Запад оказывает давление на Зеленского в этом вопросе. Ранее послы Большой семерки выразили надежду на "скорейшее завершение процесса отбора руководителя/председателя САП".

Напомним, 21 декабря комиссия по избранию главы САП провела конкурс, но победителя не объявила. Им должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко, который набрал большее число баллов, чем его соперник прокурор Андрей Синюк.

Почему Банковая сорвала назначение главы САП и чем это ей обернется подробно разбиралась "Страна".

После этого, комиссия снова собралась 24 декабря и опять не утвердила результаты конкурса, по которому победил Клименко. То есть САП все еще остается без руководителя, а дата нового заседания комиссии не назначена.

Также сообщалось, что финалист конкурса на главу САП прокурор Синюк обжалует результат отбора. Он считает, что баллы за практическое задание были выставлены неверно.