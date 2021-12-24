Финалист конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк обжалует результат отбора.

Об этом Андрей Синюк сообщил в интервью изданию "Укринформ" в пятницу, 24 декабря.

“Я считаю, что мне были неверно выставлены баллы за практическое задание. Я думаю, что это основание для обжалования решения комиссии. Также на протяжении конкурса были другие нарушения”, - заявил прокурор.

Андрей Синюк добавил, что пока не направил исковое заявление в суд, но планирует это сделать.

"Конкурс по выбору главы САП усилиями Офиса президента заведёт в тупик.

Сегодня комиссия так и не смогла проголосовать за назначение победителя конкурса детектива НАБУ Клименко главой САП.

Не хватило голосов ни за один вариант решения.

К этому стоит добавить, что второй финалист конкурса на главу САП прокурор Андрей Синюк заявил, что обжалует результат отбора.

А это ещё один тормоз на пути назначения Клименко главой САП.

Клименко - ставленник Запада. В грантовых структурах, близких к западным посольствам, уже обвинили Зеленского и его Офис в блокировании подведения итогов конкурса", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, что в пятницу, 24 декабря, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова собрались на заседание, чтобы выбрать главу САП.

"Страна" писала, что комиссия по избранию руководителя САП вновь не утвердила результаты конкурса, по которым детектив НАБУ Александр Клименко (на него ставит Запад) получил 246 баллов для занятия должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов для занятия должности заместителя руководителя САП.

Также мы рассказывали, что выбрать руководителя САП требует Запад. Как писала "Страна", контроль над этим ведомством позволит им окончательно замкнуть на себя антикоррупционную вертикаль, чего не хочет президент Зеленский, опасаясь, что с помощью этой вертикали Запад его ещё сильнее возьмёт "на крючок".