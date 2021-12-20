Дипломаты G7 примут участие в конкурсе по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры, который состоится во вторник, 21 декабря. Об этом сообщило посольство США в Украине в своем Twitter.

"С нетерпением ждем участия в Комиссии по отбору руководителя САП 21 декабря. Это может стать большим достижением года в борьбе Украины с коррупцией. Украинцы хотят реформ, мощную САП. Они не хотят коррупции", - говорится в сообщении американского дипведомства. В начале сообщения указаны флаги стран, которые составляют собой "большую семерку". Европейские страны обозначены флагом ЕС.

Ранее временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин потребовала от Украины избрать нового руководителя САП до 2022 года. Также она выразила надежду на то, что Украина в ближайшее время примет новую антикоррупционную стратегию.

Напомним, весной 2019 года тогдашний американский посол в Украине Мари Йованович потребовала увольнения главы САП Назара Холодницкого, уличенного в коррупции. Отставка Холодницкого состоялась только спустя год - в августе 2020 года. С тех пор ведомство остается без руководителя.

Заседание комиссии, на котором должны были выбрать нового главу САП должно было состоятся еще 9 октября, однако мероприятия перенесли из-за отсутствия кворума.

Президент Владимир Зеленский заверил, что до конца года у САП наконец-то появится глава, а комиссия по его отбору ускорит работу.