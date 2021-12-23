В пятницу, 24 декабря, члены комиссии по избранию руководства Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) снова соберутся на заседание, чтобы выбрать главу САП, чего еще с осени прошлого года требует Запад.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора (ОГП).

"24 декабря 2021 состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре", - заявили в ОГП.

Заседание назначено на 16:00. Оно пройдет в помещении Тренингового центра прокуроров Украины (в аудитории №118, в первом корпусе).

Напомним, выбрать руководителя САП требует Запад. Как писала "Страна", контроль над этим ведомством позволит им окончательно замкнуть на себя антикоррупционную вертикаль (чего не хочет президент Зеленский, опасаясь, что с помощью этой вертикали Запад его ещё сильнее возьмёт "на крючок").

21 декабря комиссия по избранию главы САП провела конкурс, но победителя не объявила. Им должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко, который набрал большее число балов, чем его соперник прокурор Андрей Синюк.