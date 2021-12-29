В Белом доме прокомментировали завтрашний телефонный разговор президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина. По словам представителя администрации, Байден заявит, что для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация ситуации с Украиной.

Как передает ТАСС, об этом представитель американской администрации высокого ранга заявил 29 декабря на специальном телефонном брифинге.

"Завтра президент Байден поговорит с президентом Путиным по телефону по запросу российской стороны. Президент Байден всегда считает, что не существует замены для прямого диалога и взаимодействия между лидерами. И в особенности это так, когда речь идет о России и его взаимодействии с президентом Путиным", - сказал он.

Байден заявит Путину, что есть дипломатический путь урегулирования напряженности вокруг Украины.

"Президент Байден в разговоре с президентом Путиным ясно заявит, что мы готовы к дипломатии и дипломатическому пути вперед, но также готовы отреагировать, если Россия решит вторгнуться на Украину", - заявил представитель администрации.

Как добавил американский чиновник, "президент Байден всегда считал, что прямые контакты между лидерами незаменимы". Он также сказал, что "два лидера обсудят предстоящий диалог с Россией по ряду вопросов безопасности и стратегической стабильности", в том числе предстоящие в начале января контакты по линии НАТО и ОБСЕ и проект договора с НАТО в Совете Россия-НАТО.

Кроме того, Байден заявит Путину, что для прогресса на переговорах по безопасности нужна деэскалация вокруг Украины.

"Мы продолжаем наблюдать значительное присутствие российских сил у и вокруг украинской границы. Мы продолжали ясно давать понять российской стороне, что реальным прогрессом для нас в этих переговорах будет достичь состояния, где у нас есть безопасность и стабильность в Европе, будет необходима обстановка деэскалации, а не эскалации. Очевидно, что это будет частью того, что президент Байден передаст президенту Путину завтра", - сказал чиновник. И добавил: США ждут, что войска РФ от границы с Украиной вернутся к местам постоянной дислокации.

Также он сказал, что США не будут объявлять публично о темах, которые хотят обсудить с Москвой, но верят в прогресс за переговорным столом.

По его словам, Байден считает, что логично организовывать сейчас контакты между РФ и США на высшем уровне.

"Все, что я могу сказать на этот счет - никакого особенного расчета тут не было. Когда раньше в этом году президент Байден сказал: "Давайте поговорим", президент Путин ответил: "Да, давайте", - сказал он, отвечая на вопрос журналистки есть ли какой-то скрытый смысл в том, что для звонка, по ее мнению, было выбрано "необычное время".

Между тем на сайте Белого дома появилось заявление официального представителя Совета нацбезопасности Эмили Хорн по поводу предстоящего телефонного разговора Байдена с Путиным.

В нем сказано, что Байден проведет телефонный разговор с президентом РФ, чтобы обсудить ряд тем, включая предстоящие дипломатические переговоры с Россией.

"Администрация Байдена продолжает вести широкую дипломатию с нашими европейскими союзниками и партнерами, консультируя и координируя общий подход в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной. Президент Байден разговаривал с лидерами по всей Европе, а официальные лица администрации Байдена на многосторонней основе взаимодействовали с НАТО, ЕС и ОБСЕ. Официальные лица также провели многочисленные консультации со своими коллегами, в том числе из стран восточного фланга на двусторонней основе и в формате B9, а также с Украиной", - заявила Хорн.

Напомним, предыдущие переговоры Путина и Байдена состоялись 7 декабря по защищенной линии видеосвязи.

Между тем сегодня состоялся телефонный разговор Владимира Зеленского и госсекретаря США Энтони Блинкена. Стороны обсудили ситуацию на границе России и Украины, урегулирование конфликта на Донбассе и предстоящее дипломатическое воздействие на РФ.