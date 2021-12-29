Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко считает, что достигнуть решения конфликта на Донбассе можно только путем политического урегулирования, а не конфронтации и ультиматумов. Он заявил, что никакой войны России с Украиной не будет, а то, что происходит сейчас - это "запугивание людей".

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина24".

"Последние два месяца власть накачивает военный психоз. Дошло до того, что уже всех женщин отправляют в военкоматы для постановки на учет. Прошлая власть использовала войну как технологию и списывала на нее всё – коррупцию, воровство и т.д. Нынешняя – продолжает этот путь и списывает на войну свой непрофессионализм, стагнацию в экономике, высокие тарифы", – сказал Бойко.

По словам сопредседателя ОПЗЖ, военного пути решения конфликта на Донбассе – не существует.

"Мы считаем, что лучше договариваться, чем стрелять, и нужно находить компромиссы. Ключевое условие для мира – наличие политической воли у руководства страны. Власть должна выполнить свое обещание, с которым победила на выборах, – вернуть мир в страну. Идти путем переговоров, поиска компромиссов и честного разговора с обществом", – добавил он.

Бойко напомнил, что ОПЗЖ поддерживает реализацию Минских соглашений для скорейшего восстановления мира в стране.

"Наша политическая сила поддерживает выполнение Минских соглашений и подала ряд законопроектов, которые направлены на их реализацию. Люди ждут мира, и политики обязаны оправдать их ожидания. А если нет политической воли – уйти, уступить свое место тем, кто сможет вернуть мир и единство Украине", – сказал Бойко.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 7 декабря, после переговоров Джо Байдена и Владимира Путина, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступила со спецзаявлением, в котором выразила надежду, что переговоры двух лидеров помогут решить украинский кризис.

Кроме того, 17 декабря фракция ОПЗЖ заявила о том, что готова сдать свои мандаты нардепов в Верховной Раде, чтобы лишить парламент конституционного большинства (300 голосов) и запустить процесс досрочных выборов.