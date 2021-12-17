Если бы выборы президента проводились сейчас, то во втором туре смогли бы встретиться Владимир Зеленский и народный депутат из "Оппозиционной платформы - за жизнь" Юрий Бойко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса украинцев, проведенного "Украинской социологической группой".

Если бы президентские выборы проходили на момент опроса, то за Зеленского отдали голоса 21% респондентов, а за Бойко – 16,1% (среди респондентов, которые будут голосовать и определились с выбором).

Лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко готовы поддержать 15,3% опрошенных, Юлию Тимошенко – 10,6%, Дмитрия Разумкова – 7,6%, Игоря Смешко – 6,3% опрошенных. Остальных политиков поддерживают менее 5% респондентов (в каждом отдельном случае).

Опрос проводился с 4 по 10 декабря во всех областях Украины, за исключением неподконтрольных территорий Крыма и Донбасса. Всего были опрошены 2002 респондента старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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