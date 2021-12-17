Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" готова сдать свои мандаты нардепов в Верховной Раде, чтобы лишить парламент конституционного большинства (300 голосов) и запустить процесс досрочных выборов. Об этом сообщил сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" народный депутат Юрий Бойко во время заседания парламента в пятницу, 17 декабря.

"Власть, которая не слышит свой народ - обречена. Этот парламент исчерпал себя. У него нет будущего. Даешь новый парламент!" - сказал с трибуны Бойко.

Также сегодня стало известно, что парламентскую фракцию "Голос" вместо Ярослава Железняка возглавила беременная Александра Устинова.

Как сообщалось, в пятницу - аоследний рабочий день Верховной Рады перед рождественскими каникулами. Депутатов на новогодний отдых провожает оркестр.

Ранее "Страна" писала о том, что на канале Коломойского мольфарка предсказала досрочный уход президента Зеленского.

Также мы сообщали, что после публикации "Страны" о наркоманах в Раде появилось понятие "депутатский кокс".