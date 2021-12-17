Сегодня в Раде депутатов на новогодние каникулы провожает оркестр. Видео
В Верховной Раде Украины, в пятницу, 17 декабря, народных депутатов, которые проводят сегодня последнюю пленарную сессию в этом году, после чего отправятся на каникулы, приветствовали оркестром.
Об этом сообщает корреспондент "Страны".
Так, утром, перед заседанием Рады, в здании парламента играл оркестр.
"Все же помнят трогательную сцену из "Титаника", когда струнный квартет остался играть на тонущем судне? Тут нечто похожее", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".
Напомним, после сегодняшнего заседания народные депутаты уйдут на каникулы - сессии не будут проводиться до 21 января. Вместе с тем, с 17 по 21 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.
Также мы писали, что спикер парламента Руслан Стефанчук придумал задание парламентариям на рождественские каникулы и обнародовал топ-5 книг, которые рекомендует им почитать за время отдыха. Среди них произведения Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", Бориса Джонсона - "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" и другие.
Кроме того, мы рассказывали, как изменились доходы нардепов за время работы в Раде.