В Верховной Раде Украины, в пятницу, 17 декабря, народных депутатов, которые проводят сегодня последнюю пленарную сессию в этом году, после чего отправятся на каникулы, приветствовали оркестром.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Так, утром, перед заседанием Рады, в здании парламента играл оркестр.

"Все же помнят трогательную сцену из "Титаника", когда струнный квартет остался играть на тонущем судне? Тут нечто похожее", - комментирует Telegram-канал "Политика страны".

Напомним, после сегодняшнего заседания народные депутаты уйдут на каникулы - сессии не будут проводиться до 21 января. Вместе с тем, с 17 по 21 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.

Также мы писали, что спикер парламента Руслан Стефанчук придумал задание парламентариям на рождественские каникулы и обнародовал топ-5 книг, которые рекомендует им почитать за время отдыха. Среди них произведения Михаила Зыгаря "Империя должна умереть", Бориса Джонсона - "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю" и другие.

Кроме того, мы рассказывали, как изменились доходы нардепов за время работы в Раде.