Во вторник, 14 декабря, председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, как и анонсировал, опубликовал топ-5 книг, которые рекомендует депутатам почитать во время рождественских каникул.

Список произведений спикер парламента обнародовал на своей странице в Facebook.

"В день общенациональной акции "Национальная неделя чтения" хочу приобщиться к популяризации книг, а также стимулировать всех к чтению еще чего-то, кроме соцсетей, мессенджеров и кликбейтных заголовков в СМИ. Поэтому предлагаю коллегам с пользой провести новогодне-рождественские праздники. Как и обещал: обращаюсь к народным избранникам с новой инициативой, своеобразным "домашним заданием" - рекомендую 5 книг "от спикера", которые просил бы каждого, по возможности, прочесть в ближайшее время", - написал Стефанчук.

Также он добавил, что в перечень не вошли Конституция Украины и регламент парламента, так как, по его мнению, каждый депутат должен уже "знать их на зубок".

В топ-5 книг от Стефанчука вошли такие книги:

Григорий Сковорода - "Лучшее",

Норман Дейвис - "Европа. История",

Михаил Зыгарь - "Империя должна умереть" ("Империя должна умереть. История русских революций в лицах. 1900-1917 гг."),

Борис Джонсон - "Фактор Черчилля. Как один человек изменил историю",

Адмирал Уильям Г. Макрейвен - "Застилайте кровать. Мелочи, которые могут изменить вашу жизнь, а возможно, и мир".

Напомним, ранее Стефанчук подписал распоряжение о запрете доступа в Раду без ковид-документов.

Также мы сообщали, что Стефанчук хочет "на случай военной агрессии" ввести возможность онлайн-голосования в Раде.