Спикер парламента Руслан Стефанчук заявил, что завтра он озвучит топ-5 книжек, которые стоит прочитать каждому нардепу.

Об этом он сказал в ходе брифинга в понедельник, 13 декабря.

"Так это делается в британском парламенте, когда спикер парламента рекомендует депутатам книги, которые нужно прочесть. Завтра я выставлю свой топ-5 книг, которые я буду рекомендовать прочесть депутатам во время рождественских каникул", - сказал спикер.

На уточнение журналистов, будет ли среди них Конституция, Стефанчук ответил следующее:

"Это маст хев, когда они приходят в парламент. А это период рождественских праздников, так что там будут книги, которые заставляют задуматься о чём-то душевном", — отметил спикер.

Также он добавил, что на летние каникулы даст депутатам большой перечень литературы, так как на летних каникулах у них будет больше времени.

"И потом будем проверять", — сказал Стефанчук.

Напомним, мы писали о том, что Стефанчук хочет "на случай военной агрессии" ввести возможность онлайн-голосования в Раде.

Также мы сообщали, что Стефанчук заявил, что не будет подписывать обращение нардепов в КСУ за разъяснением о переносе выборов в Раду.