Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что не будет подписывать обращение народных депутатов в Конституционный суд за разъяснением о возможном переносе парламентских выборов с 2023 на 2024 год.

Об этом председатель парламента рассказал в интервью "Интерфаксу-Украина".

Идея переноса, по его мнению, будет негативно воспринята украинским обществом.

"Нет, я не подпишу. Это плохо воспринимается в обществе. Я знаю, что некоторые мажоритарщики очень хотят этого, но я, слава богу, не мажоритарщик, так что могу себе позволить не подписывать таких обращений", - сказал Стефанчук.

Напомним, ранее источники "Страны" в Офисе президента сообщили, что им выгоднее выборы президента провести до парламентских, так как уровень поддержки Зеленского выше партийной и шансы на победу выше. А успех президента Украины Владимира Зеленского прибавит очков "Слуге народа" в ее избирательной кампании и усилит позиции команды президента на послевыборных коалиционных переговорах.

Также сообщалось, что во время своего пресс-марафона в ноябре Зеленский рассказал о втором сроке и намекнул, что выборы президента могут быть раньше парламентских.