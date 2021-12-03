"Страна" опросила депутатов Верховной Рады Украины и узнала, ухудшился или улучшился их уровень доходов за время депутатства.

Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура рассказал, что с доходами стало хуже.

"Потому что раньше я занимался бизнесом, юридической практикой и получал за один час гонорар 400$. Сейчас у меня есть фиксированная зарплата, но мне в принципе хватает. Те деньги, которые я получаю, столько я и тратил на жизнь. Потому что я считал, что нужно себя держать в каких-то рамках. Понятно, что когда ты получаешь большой гонорар, то с самого начала начинаешь их тратить. Но у меня это прошло уже много лет назад", - сообщил он.

Депутат Александр Качура. Фото: facebook.com/kachuratut

Первый заместитель спикера парламента Александр Корниенко уверяет, что его уровень жизни никак не изменился.

"Если не изменился: это хорошо или плохо?", — спрашивает Корниенко у журналистов.

Депутат Александр Корниенко. Фото: facebook.com/oskorniyenko

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия кратко ответил на вопрос, как изменился его уровень жизни.

"Можете посмотреть мою декларацию. Ухудшился", — лаконично заявил Арахамия.

Депутат Давид Арахамия. Фото: facebook.com/david.braun.50951

Также депутат партии "Батькивщина" Андрей Николаенко отметил, что его уровень жизни за время депутатства ухудшился.

А вот депутат фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко утверждает, что его уровень жизни принципиально не изменился.

Депутаты Андрей Николаенко (фото: wikipedia) и Алексей Гончаренко (фото: facebook.com/oleksiihoncharenko)

В свою очередь, депутат партии ОПЗЖ Илья Кива сообщил, что на протяжении многих лет живет на одном уровне.

"Растянуть желудок очень легко, потом его обратно приводить в нормальное состояние очень сложно. Много никогда не бывает: сколько бы ни было всегда мало, поэтому я научился и выстроил рамки своего достатка и своих потребностей", — сообщил депутат.

Депутат Илья Кива. Фото: facebook.com/kivailya

Его коллега по парламенту депутат "За будущее" Игорь Палица отметил, что его уровень жизни точно не улучшился за времена работы депутатов.

"Потому что много ограничений. Не могу ничем заниматься", — сокрушается Палица.

Депутат Игорь Палица. Фото: facebook.com

Депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа обратила внимание на свою декларацию за 2018 год.

"Те средства, которые были в наличии сократились в половину. Не хочу кривить душой и говорить, что депутаты плохо живут, но уровень доходов снизился в сравнении с тем, что у меня было до Верховной Рады", — призналась Пидласа.

Депутат Роксолана Пидласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

В свою очередь, ее коллега по фракции депутат Даниил Гетманцев также сообщил, что у его уровень жизни изменился в худшую сторону.

"Потому что занимаюсь другим делом, на государство работаю, а государство у нас — самое бедное в Европе", — заявил Гетманцев.

Депутат Даниил Гетманцев. Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Нардеп группы "Доверие" Сергей Шахов утверждает, что в отличие от политического уровня, финансовый критерий для него ухудшился.

"Когда я был большим предпринимателем и вообще жил на той территории, работал по всему миру, не был в политике - в финансовой стороне уровень ухудшился. А в политической стороне, то мы приобрели максимально поклонников и сегодня "Наш край" разрастается", - заявил он.

Депутат Сергей Шахов. Фото: facebook.com

А вот депутат от "Слуги народа" Виталий Безгин утверждает, что находится плюс-минус на одном и том же уровне.

"Просто за счет того, что объективно я живу по большей части на накопления. И я честно говорю, что зарплаты, которая есть, учитывая депутатскую деятельность, ее не хватает"- подытожил он.

Депутат Виталий Безгин. Фото: facebook.com/BezginVitalik

Напомним, после того, как нардеп Гео Лерос показал "фак" президенту Украины Владимиру Зеленскому, "Страна" опросила депутатов парламента, о том, какой бы жест они показали президенту.