Верховная Рада Украины, в пятницу, 17 декабря, проведет пленарное заседание, а после этого народные депутаты уйдут на каникулы - сессии не будут проводиться до 21 января.

За соответствующее постановление под номером 6429 проголосовали 243 парламентария в ходе заседания, в четверг, 16 декабря.

Согласно измененному календарному плану работы, в пленарном режиме в 2022 году Рада будет работать в последнюю неделю месяца (25-28 января), а не 18-20 января, как ранее планировалось.

С 17 по 21 января нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и депутатских фракциях и группах.

Седьмая сессия в соответствии с Конституцией откроется в первый вторник февраля.

Нардепы будут работать в комитетах, комиссиях и фракция 20-24 декабря и 4-6 января, а 20-31 декабря и 10-14 января - с избирателями, о чем свидетельствует календарный план, обнародован на сайте Рады.

Вместе с тем парламентарии уже второй раз менее чем за месяц вносят изменения в календарный план своей работы на январь.

Ранее мы писали, чем займутся нардепы на текущей и по совместительству последней пленарной неделе. В частности, 17 декабря Рада рассмотрит закон про спорт ветеранов №5526 и проект закона о е-билете на общественный транспорт (№5705).

Также мы писали, что председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук дал задание депутатам на рождественские каникулы и опубликовал топ-5 книг, которые рекомендует им почитать за время отдыха.