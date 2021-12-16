Верховная Рада приняла проект постановления об обращении парламента к Бундестагу о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

"За" соответствующее решение проголосовали 333 народных депутата в ходе заседания, в четверг, 16 декабря.

В документе сказано, что согласно ст. 3 Закона Украины "О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине", органы госвласти должны принимать меры по увековечению памяти жертв и пострадавших от Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

В проекте постановления напомнили о том, что петиция на сайте парламента Германии о признании Голодомора 1932-1933 годов геноцидом украинского народа набрала более 50 000 подписей и теперь Бундестаг должен ее рассмотреть. По состоянию на декабрь 2020 комитетом не было принято решение по этому вопросу.

"Содействуя признанию преступлений против человечности, совершенных против украинского народа, Верховная Рада должна донести до немецких парламентариев, что с точки зрения международного права и практики государств Голодомор может быть квалифицирован как геноцид, в том числе, апеллируя к предыдущему опыту Германии в подобных ситуациях", - говорится в документе.

Ранее мы писали, что 18-й американский признал Голодомор в Украине 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Также сообщали, что Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа.