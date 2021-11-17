Ресторан американской кухни Burger King в Польше выпустил сэндвич под названием Goudomor ("Гудомор") с сыром гауда. Украинскую диаспору это возмутило, так как это название вызывает у них ассоциации с Голодомором 1932-1933 годов.

Об этом пишет Warszawa w Pigułce в среду, 17 ноября.

По данным издания, президент Союза украинцев Польши Мирослав Скурка охарактеризовал это название "отвратительным".

"Для тех, кто не имеет представления об истории, это название ни о чем не напомнит. Для тех, кто обладает минимальными знаниями, название сразу напомнит об одном из величайших преступлений в истории (имея ввиду Голодомор - Ред.)", - заявил Скурка.

Пока владелец ресторана не ответил на обвинения профсоюза, добавили в издании.

Отметим, что Голодомор 1932-1933 годов Верховная Рада признала геноцидом украинского народа еще в 2006 году.

Напомним, ранее мы рассказывали, что студенты Украинской академии лидерства создали онлайн-ресторан с блюдами времен Голодомора. Хотя приобрести их нельзя. Цель проекта - почтить память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Также сообщали, как в Украине вспоминали жертв памяти голодоморов.