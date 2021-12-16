Парламент принял в первом чтении законопроект №6302 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об уточнении задач и основ подготовки и ведения национального сопротивления.

За этот документ проголосовали 308 депутатов в ходе заседания, в четверг, 16 декабря.

Законопроект дополняет принятый летом закон о национальном сопротивлении и вводит две ключевые новации. Во-первых, он предполагает полную секретность для форм, методов и средств для выполнения задач в рамках движения сопротивления. Во-вторых, он предусматривает гриф секретности для всех закупок, которые касаются движения национального сопротивления.

Как гласит документ, закупки товаров, работ и услуг для обеспечения движения сопротивления являются государственной тайной. Кроме того, законопроект предполагает выплату госпомощи для резервистов, которые были призваны на военную службу в особый период. Им будет выплачиваться, кроме ежемесячного обеспечения, дополнительная финансовая помощь в размере минимальной зарплаты, установленной на 1 января соответствующего года, когда был осуществлён призыв.

Также депутаты сократили вдвое срок подготовки проекта ко второму чтению. Несмотря на то, что в нынешнем году это последняя пленарная неделя в Раде, а в следующий раз в сессионном зале депутаты соберутся в конце января, парламент не исключил, что этот проект может быть рассмотрен на одном из внеочередных заседаний, если такие будут созываться по каким-либо причинам.

Напомним, в мае Владимир Зеленский подал в Раду законопроект "О национальном сопротивлении". Он регламентирует создание сил территориальной обороны при ВСУ и добровольческих отрядов.

В первом чтении данный законопроект был принят 29 июня, тогда его поддержали 318 нардепов. Во втором - 16 июля. "За" тогда проголосовали 312 парламентариев.

Ранее "Страна" подробно разбиралась, в чем суть законопроекта "О национальном сопротивлении.