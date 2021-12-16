Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект о трансплантации №5831, который предлагает использовать электронное согласие граждан относительно пересадки органов.

Депутаты поддержали законопроект 305 голосами в ходе заседания, в четверг, 16 декабря.

Законопроект предусматривает переход с 1 апреля 2023 года на финансирование трансплантации по программе медицинских гарантий. Это должно обеспечить дальнейшее развитие этого направления медицинской помощи в нашей стране.

Согласно законопроекту, письменное согласие живого донора и согласие родителей или других законных представителей на изъятие у него анатомических материалов или письменный отказ от ранее предоставленного такого согласия больше не требует нотариального удостоверения сделки или засвидетельствования подлинности подписи нотариусом.

В документе предлагается, чтобы письменное согласие живого донора на изъятие у него органа или его части предоставлялось донором лично уполномоченному трансплант-координатору.

Законопроектом также предлагается уточнить терминологию закона, в частности, "орган", "ткань" и трансплант-координатор", а также основные принципы осуществления трансплантации.

Также предлагается расширить круг лиц, уполномоченных на принятие решения о порядке проведения изъятия анатомических материалов, выбора реципиента, проведения операции по пересадке органов и осуществления деятельности, связанной с трансплантацией.

Вместе с тем предлагается предоставить возможность использования электронного согласия граждан по трансплантации.

Отметим, согласно информации на сайте парламента, законопроект №5831 подали в Раду 26 июля текущего года, приняли документ в первом чтении 21 сентября.

Ранее мы писали, что бывший министр здравоохранения Степанов заявлял, что трансплантация органов станет частью медреформы в Украине.

Также сообщали, что в Украине создали единый центр для координации операций по трансплантации.