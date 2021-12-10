Назначение членов Нацсовета по ТВ и медреформа. Чем займется Рада в последнюю пленарную неделю года
Следующая рабочая неделя станет последней пленарной неделей Верховной Рады в этом году. На заседаниях народные депутаты рассмотрят множество законопроектов и назначение членов Национального совета по вопросам ТВ и радио.
Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.
"Во вторник может быть внеочередное заседание по медицинским законам. Еще есть вероятность внеочередного заседания в четверг, но поскольку это предпоследний рабочий день на неделе, потенциала может и не хватить", - сообщил он.
Во вторник Рада займется рассмотрением такие законопроектов:
- постановления про отмену голосований за №5600 и много экономических вопросов
- расширение списка объектов для приватизации №5397
- отмена моратория на открытие дел по банкротству №4220
- закон про НКЦПФР №5865
- налоговый закон по Дія.City №5376
В внеочередном заседании парламента нардепы могут рассмотреть ряд законопроектов о медицине:
- продолжение медреформы №6306
- трансплантация №5831
- "автономизация" государственных медучреждений №5873
- адаптация фармацевтического рынка к стандартам ЕС №5547
В среду Верховная Рада собирается рассмотреть назначение членов Нацрады по вопросам ТВ и радио и следующие документы:
- криминальная ответственность за незаконное опасное строительство №5877
- отмена обязательных лицензионных марок на аудиовизуальных продуктах #3474
- льготы для индустриальных парков №5688,№5689
- уменьшение пенсионного сбора с ювелирки №4614
- закон про кредитные союзы №5125
В четверг в Раде на повестке:
- стимулы для виноградарства №2064
- антитабачный законопроект №4358
- распределение в местные бюджеты акциза с розничной продажи табачки №5719
- уменьшение налогообложения игорного бизнеса №2713-д.
В пятницу:
- закон про спорт ветеранов №5526
- е-билет на общественный транспорт №5705
Напомним, Рада предложила 13 кандидатов на три вакантных должности в Нацсовете по ТВ. Из этих кандидатов через рейтинговое голосование в Раде будут выбраны три члена Нацсовета.
Также сообщалось, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ.