Раде предстоит еще одна пленарная неделя. Фото: "Страна"

Следующая рабочая неделя станет последней пленарной неделей Верховной Рады в этом году. На заседаниях народные депутаты рассмотрят множество законопроектов и назначение членов Национального совета по вопросам ТВ и радио.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

"Во вторник может быть внеочередное заседание по медицинским законам. Еще есть вероятность внеочередного заседания в четверг, но поскольку это предпоследний рабочий день на неделе, потенциала может и не хватить", - сообщил он.

Во вторник Рада займется рассмотрением такие законопроектов:

  • постановления про отмену голосований за №5600 и много экономических вопросов
  • расширение списка объектов для приватизации №5397
  • отмена моратория на открытие дел по банкротству №4220
  • закон про НКЦПФР №5865
  • налоговый закон по Дія.City №5376

В внеочередном заседании парламента нардепы могут рассмотреть ряд законопроектов о медицине:

  • продолжение медреформы №6306
  • трансплантация №5831
  • "автономизация" государственных медучреждений №5873
  • адаптация фармацевтического рынка к стандартам ЕС №5547

В среду Верховная Рада собирается рассмотреть назначение членов Нацрады по вопросам ТВ и радио и следующие документы:

  • криминальная ответственность за незаконное опасное строительство №5877
  • отмена обязательных лицензионных марок на аудиовизуальных продуктах #3474
  • льготы для индустриальных парков №5688,№5689
  • уменьшение пенсионного сбора с ювелирки №4614
  • закон про кредитные союзы №5125

В четверг в Раде на повестке:

  • стимулы для виноградарства №2064
  • антитабачный законопроект №4358
  • распределение в местные бюджеты акциза с розничной продажи табачки №5719
  • уменьшение налогообложения игорного бизнеса №2713-д.

В пятницу: 

  • закон про спорт ветеранов №5526
  • е-билет на общественный транспорт №5705

Чем займется Рада на следующей неделе. Скриншот из телеграм-канала Железняка

Чем займется Рада на следующей неделе. Скриншот из телеграм-канала Железняка

Напомним, Рада предложила 13 кандидатов на три вакантных должности в Нацсовете по ТВ. Из этих кандидатов через рейтинговое голосование в Раде будут выбраны три члена Нацсовета.

Также сообщалось, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ.

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