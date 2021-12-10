Следующая рабочая неделя станет последней пленарной неделей Верховной Рады в этом году. На заседаниях народные депутаты рассмотрят множество законопроектов и назначение членов Национального совета по вопросам ТВ и радио.

Об этом сообщил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк в своем Тelegram-канале.

"Во вторник может быть внеочередное заседание по медицинским законам. Еще есть вероятность внеочередного заседания в четверг, но поскольку это предпоследний рабочий день на неделе, потенциала может и не хватить", - сообщил он.

Во вторник Рада займется рассмотрением такие законопроектов:

постановления про отмену голосований за №5600 и много экономических вопросов

расширение списка объектов для приватизации №5397

отмена моратория на открытие дел по банкротству №4220

закон про НКЦПФР №5865

налоговый закон по Дія.City №5376

В внеочередном заседании парламента нардепы могут рассмотреть ряд законопроектов о медицине:

продолжение медреформы №6306

трансплантация №5831

"автономизация" государственных медучреждений №5873

адаптация фармацевтического рынка к стандартам ЕС №5547

В среду Верховная Рада собирается рассмотреть назначение членов Нацрады по вопросам ТВ и радио и следующие документы:

криминальная ответственность за незаконное опасное строительство №5877

отмена обязательных лицензионных марок на аудиовизуальных продуктах #3474

льготы для индустриальных парков №5688,№5689

уменьшение пенсионного сбора с ювелирки №4614

закон про кредитные союзы №5125

В четверг в Раде на повестке:

стимулы для виноградарства №2064

антитабачный законопроект №4358

распределение в местные бюджеты акциза с розничной продажи табачки №5719

уменьшение налогообложения игорного бизнеса №2713-д.

В пятницу:

закон про спорт ветеранов №5526

е-билет на общественный транспорт №5705

Напомним, Рада предложила 13 кандидатов на три вакантных должности в Нацсовете по ТВ. Из этих кандидатов через рейтинговое голосование в Раде будут выбраны три члена Нацсовета.

Также сообщалось, что Нацсовет по ТВ будет отслеживать дезинформацию о коронавирусе на украинском ТВ.