Народные депутаты Украины в месяц платят около трех тысяч гривен за коммунальные услуги. Сами нардепы считают это для себя весьма подъемными суммами, учитывая размер депутатских заработных плат, но признают, что платить столько тем, кто живет на небольшой оклад или пенсию будет весьма проблематично.

Кто из народных избранников сколько отдает за коммунальные платежи в своем опросе выяснила "Страна".

Согласно результатом опроса, большинство нардепов платят в месяц около 3 тысяч грн. При этом они признают, что это не большая и весьма подъемная для них сумма. Но многие отмечают, что людям, чья зарплата меньше депутатской или тем, кто живет на пенсию, платить коммуналку такого размера будет проблематично.

"У меня выходит до 3 тысяч гривен за дом, для моего бюджета это не критично. Но для людей, в сегодняшних условиях, особенно с учетом и тарифов на электроэнергию и тарифов на газ, это будет большой проблемой", - сказал экс-спикер Рады, народный депутат Дмитрий Разумков.

Напомним, в Украине в "красной" зоне карантина запретили отключать электричество за долги.

Также "Страна" сообщала, что Рада хочет запретить частным компаниям продавать газ по рыночным ценам.