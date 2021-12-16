В среду комитет Верховной Рады по правам человека рекомендовал парламенту принять в целом законопроект "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещённых лиц" №4487, в который были внесены две скандальных поправки, касающиеся телеканала "Дом".

В этих поправках закрепляется, что телеканал "Дом" станет общенациональным каналом. Глава комитета Дмитрий Лубинец заявил, что эти поправки позволят внутренне перемещённым лицам получать важную для них информацию по всей территории Украины.

Важно то, что после принятия закона телеканал "Дом" подпадёт под сферу действия закона о телерадиовещании и, соответственно, под языковые квоты на вещание. Таким образом канал уже не сможет вещать на русском языке.

Законопроект стоит в повестке дня на сегодня.

Напомним, на днях стало известно, что украинские гостелеканалы "Дом" и UATV заказали самые дорогие в мире видеокамеры.

Ранее "Страна" писала о том, что в первый же день работы обновленного телеканала "Рада" там взбунтовались журналисты из-за промо-ролика.

Также мы сообщали, что журналистов телеканала "Рада" оденут в спецкостюмы и построят им студии прямо в парламенте и Кабмине.